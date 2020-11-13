Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı, takımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı. Bütün takımla bir toplantı yapan Avcı, geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takımda yaşanan düşüşün giden birkaç oyuncuya bağlanamayacağını dile getirdi. "Size inanmasam buraya gelmezdim" diyen tecrübeli teknik adam "Çok iyi bir takımız ve içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmamız lazım. Sadece öz güvene ve bir iki iyi sonuca ihtiyacımız var" dedi.

Nwakaeme'ye titriyor

Abdullah Avcı, takımın en kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Nwakaeme ile özel olarak görüştü. Kasımpaşa'ya 4-3 kaybedilen maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, Alanyaspor maçında riske edilmemişti. Nwakaeme'nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle toparlanma sürecinde yıldız oyuncuya anahtar rolünü verecek. 31 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi.