Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı.
Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi.
Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı.
Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi.
Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Etiketler : harun tekin,Fenerbahçe,Fatih Karagümrük,