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Çiftçilere 72 milyon TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiftçilere 72 milyon TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Destek, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden çiftçilere yapılacak destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal desteğe yönelik paylaşımda bulunarak, ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri yer aldı.

AYRINTILAR AÇIKLANDI

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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