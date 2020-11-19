Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Süper Lig’de pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik ekip kanadında ise kadro sancısı var. As takımdan 5 oyuncu (Omar, Babel, Arda, Belhanda ve Okan) Covid-19’a yakalandı, Falcao’nun sakatlığına Luyindama ve Etebo eklendi. Ve hâl böyle olunca da teknik direktör Fatih Terim, kulübedeki Aslanlara sarıldı. Cimbom’da tek iyi gelişme olarak Saracchi’nin takımla çalışmalara başlaması görülüyor.

Herkes topa girsin

İşte böyle bir atmosferde Fatih Terim kadroda mecburen değişime gidecek. Omar’ın yerine Linnes’e, Luyindama’nın yerine de Donk’a forma verecek olan Fatih Hoca, sol bekte Emre Taşdemir’i, önünde de Saracchi’yi denedi. Orta üçlüde de Taylan-E. Kılınç-E. Akbaba’nın beraber oynatmayı planlayan Terim, yedek Aslanlara da motivasyon yüklemesi yaparak, bu şansı iyi kullanmaları gerektiğini vurguluyor.