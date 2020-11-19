Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta iki gün sonra oynanacak Başakşehir maçı öncesi sıkıntı büyük. Cumartesi günü oynanacak maçta forma giyebilecek sadece 15 isim kaldı. Covid-19'un en çok vurduğu bölge olan savunma kırmızı alarm veriyor. Josef de Souza'yı stoperde Montero ile birlikte oynatmayı düşünen Sergen Hoca, sağ bekte Dorukhan’a, sol bekte de Rıdvan Yılmaz'a görev vermeyi planlıyor.

Ljajic de zor

Covid-19 vakalarından başını kaldıramayan Beşiktaş'a yetmezmiş gibi bir de sakatlık haberi geldi. Takımdaki nadir klas ayaklardan biri olan Âdem Ljajic sakatlandı ve Başakşehir karşısında oynaması zor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Gökhan Töre de fizik olarak hazır durumda değil. Takımın en golcü ismi Larin ile millî takımda attığı gollerle moral bulan Aboubakar, Sergen Yalçın’ın tek tesellisi.