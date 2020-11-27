Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 17 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

39. randevu

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 85 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray, İstanbul'da 2-1, Rizespor da evinde 2-0'lık skorla kazanmıştı.

4 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, BB Erzurumspor galibiyetiyle başlayan süreçte, MKE Ankaragücü ve DG Sivasspor'u da yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı.

Dış sahada daha çok puan aldı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada deplasmanda daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar, dış sahada oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom, bu süreçte Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ve DG Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönerken, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu. Bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. Galatasaray, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada da 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan aldı.

2 futbolcu sınırda

Galatasaray’da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Christian Luyindama ile Taylan Antalyalı, sarı kart görmeleri halinde 11. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray'da korona virüs testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan ve izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda, Omar Elabdellaoui ve Okan Kocuk, Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından özel çalışmalara başlayan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Teknik adamların ikinci randevusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Ç.Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas bugüne kadar bir kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadelede Terim'li Galatasaray, Tomas'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosunda kattığı Oğulcan Çağlayan, görev alması durumunda eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 3 resmi maçta görev aldı.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.