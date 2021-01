Türkiye Gazetesi

Okan Buruk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kupa maçlarının önemine değinen Buruk "Bir yandan son 8'e kalma bir yandan da daha az oynayan ve genç oyuncularımız için fırsat oluyor. İlk yarı çok iyi oynamadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık ve net bir skorla maçı kazandık. Tuzlaspor 1. Lig'e iyi başlayan, uzun süre lider kaldı ve ligin iyi takımlarından biri. Bugün de iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştılar. Rakibimizi kutluyoruz. Temiz, güzel bir maç oldu. Son 8'e kaldık. Bugün Ravil'in hem oyun olarak hem de ilk golünü atması bizi sevindirdi. Duarte, bugün ilk defa forma giymesi bizim açımızdan sevindiriciydi. Bunlar bize mutluk veriyor. Son 8'deyiz inşallah kupada bu sene hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TRANSFER İDDİALARI

Buruk, İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında ise “Tabii ki oyuncu grubumdan çok mutluyum. İnsan olarak da çok sevdiğim oyuncular. Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama onlar işlerini yapıyor. Muhatap olacaklar yönetim kurulumuz ve başkanımız. Biz teknik adam olarak oyuncularla ilgili isteklerimizi her zaman belirtiyoruz. Önemli olan kulüplerin menfaatleri... Şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Her türlü verilecek karara teknik adam olarak saygı duyuyoruz. Bu oyuncuyu istiyorum, kalırsa iyi olur yönünde tavsiyemizi söylüyoruz. Son kararı verecek başkanımız ve yönetim kurulumuz. Şu anda oyuncularımıza gelen teklifler onları olumsuz etkilemiyor, işlerini profesyonelce yapıyorlar. Burada olmaktan mutlular" dedi.

“MERT GÜNOK ANTRENMANLARA BAŞLADI”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Değerlendiriyoruz, savunma bölgesine bir takviye yapar mıyız, ona bakıyoruz. Skrtel sakatlandı, Caiçara sakatlandı, Bolingoli sakatlandı. Üç tane çok büyük sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. İki tanesi bu sezona yetişemeyecekti. Caiçara belki nisan-mayıs gibi dönebilir. Son maçta Chadli'nin sakatlığı oldu. Zor bir sene oluyor, sakatlıklarla geçiyor. Bugün de 16 yabancı açıklaması geldi, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Takıma ne eksik nerede takviye yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Şu an için bizim için en önemli şey stoperdi, bu transferi yaptık. Çünkü Epureanu'yu da dinlendirmemiz gerekiyor, daha önce yaşadığı sakatlıktan dolayı bütün maçları oynayacak gücü yok. O yüzden stoper çok önemliydi" şeklinde konuştu. Buruk, Mert Günok ve Chadli'nin sakatlıklarıyla ilgili durumun sorulması üzerine ise, "Mert, yavaş yavaş antrenmanlara başladı en kısa sürede tekrar bizimle beraber olacak. Chadli kötü bir adale sakatlığı geçirdi. 4-6 hafta arası olacağı konuşuluyor. Bu maç trafiğinde, hem lig hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için olumsuz bir haber oldu. Onunla ilgili değerlendirme yapacağız. Bu anlamda yine hücum bölgesine alternatifli bir oyuncu bulabilirsek onu da kadromuza katmaya çalışacağız" cevabını verdi.