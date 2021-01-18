Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesut'a ve ailesine hoşgeldiniz diyorum. Hem kulübüne hem memleketine hoşgeldin diyorum. Tabii Mesut'un gelmesi büyük bir futbolcu transferi ama bununla beraber büyük bir marka transferi. Bunu da cumartesi akşamından hem sosyal medyada hem geleneksel medyada hem de dünya çapında geleneksel medyada kendisinden, kendisinin Fenerbahçe'ye muhtemel transferinden ne kadar çok bahsedildiğine baktığınız zaman on milyonlarca kişiye dünya çapında ulaşmış.

Bizim için önemli olan Mesut'un takımın bir parçası olması. Bu takımın her bir futbolsusu değerlidir, önemlidir. Onlara da liderlik yapması, hünerlerini göstermesi. Mesut'un ne olduğunu bir kez daha göstermesi ve şampiyonluk mücadelemizde de çok büyük bir rekabet avantajı oluşturmasını bekliyoruz.

Evet, geçmişte de büyük isimler kariyerlerinin belli döneminde Türkiye'ye geldiler ve beklenen gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. En büyük arzumuz, en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un Türkiye'de küçüklüğünden beri aşık olduğu takımında ve yıllardır dönmek istediği ülkesinde hünerlerini göstermesi. Mesut'la diğer büyük isimler arasında bir fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi, memleketine geldi, tuttuğu takıma geldi. Orada büyük bir fark görüyorum ve bu farkı da önemsiyorum. Çok şükür de hiçbir sakatlığı yok.

Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Var güçleriyle bizi desteklediler bu süreçte. Uçak kalktı, Türkiye'ye geldi. Bu uçak yolunu takip eden firma bizimle temasa geçti. Toplamda 1 milyon 880 bin kişi girip uçağın nerede olduğuna baktı. Bu tekil olarak bakıldığı zaman 1 milyon kişi. Aynı anda da 312 bin kişi bağlanmış uygulamaya. Spor alanında baktığınız zaman çok büyük bir rekor. 599 bin tweet, transfer açıklamasına, Ronaldo'nun 560 binmiş, onu geçmiş. Fenerbahçe taraftarı inandı, çok büyük beklentisi var. İnşallah Mesut da beklentinin karşılığını verir."