Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Belhanda’nın yerden çevirdiği topa Emre Akbaba’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Leismann’ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içine yöneldi. Ceza sahası içinde Donk yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ tarafta topla buluşan Rodallega’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Tusha’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

53. dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Pantilimon topu tek hamlede kontrol etti.

59. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi.

60. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine topla buluşan Saracchi'nin şutunda kaleci Pantilimon’dan dönen top Muhammed’e çarpan top ağlara gitti. 4-1

64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Linnes’in verdiği pasta topu alan Belhanda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

70. dakikada ceza sahasının arkasına sarkan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel’in yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta çıktı.

80. dakikada topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunu kaleci Pantilimon oyun alanı içine çeldi. BU noktada topla buluşan Ömer’in şutu yine kaleci Pantilimon’da kaldı.

90+2. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içine giren Sekidika'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 6-1

Stat: TT Stadı

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xxx, Saracchi xxx, Taylan xx (Ömer Bayram dk. 69 xx), Emre Akbaba xxx (Sekidika dk. 84 xx), Feghouli xx (Kerem dk. 77 xx), Arda Turan xx (Etebo dk. 69 xx), Belhanda xxx (Emre Kılınç dk. 84 ?), Babel xx

Yedekler: Okan, Fatih, Luyindama, Ozornwafor, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Pantilimon x, Lopes x, Leismann x, Muhammet x, Bergdich x (Sakıb dk. 62 x), Murawski x, Sacko x (Tusha dk. 46 xx), Dossevi x (Ahmad dk. 62 x), Recep Niyaz x, Sagal x, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Varela, Mert, Özer, Emirhan, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Emre Akbaba (dk. 8), Feghouli (dk. 17), Donk (dk. 45+1), Muhammed (dk. 60 k.k.), Belhanda (dk. 64), Sekidika (dk. 90+2) (Galatasaray), Tusha (dk. 48) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Taylan (Galatasaray), Rodallega (Denizlispor)