Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Yeni Malatyaspor kulübü eski Başkanlarından olan ve şuanda Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’nu ziyaret etti. Ankara Yenimahallede bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Katipoğlu’na derneğin yeni çıkan dergisi takdim edilirken burada konuşan Kaa, "Ankaraspor’un düştüğü bu zor günlerde yanında olduğumuzu belirtmek için Başkanımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Emin Başkanımızın bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ederim. Kendisi futbol camiasında saygın bir kimliğe sahiptir. Bu zor günleri kolaylıkla aşacağına eminiz. Ankaraspor’a başarılar dileriz" şeklinde konuştu. Ankaraspor Kulüp Başkanı Katipoğlu ise, "Memleketimin ve Malatyaspor taraftarının yanımda olduklarını bilmek bana güç veriyor. Allah’ın izniyle zor günleri atlatacağız. Malatyalı hemşehrilerim bir an olsun beni yalnız bırakmıyor. Her kesimden Malatyalılar Ankara’da bizleri onure edip ziyaretime geliyorlar. Allah birliğimizi bozmasın. Malatya’ya saygılar ve selamlar" ifadelerine yer verdi.