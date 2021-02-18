Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yüzde 10 artırdı

Yükselen form grafiğiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde başrolü oynayan Altay Bayındır, performansıyla her geçen hafta göz kamaştırırken, istatistiklerde de öne çıkıyor. Süper Lig'deki ilk tecrübesini 2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü kalesinde veren ve o sezon takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan millî kaleci, geçen sezon yüzde 63 olan kurtarış yüzdesini bu sezon yüzde 73'e kadar yükseltti.

Rakibi Donnarumma

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 'nin futbol analizi ve istatistikleri kurumu Instat'ın verilerine göre Avrupa'nın en formda 100 kalecisi listesine 80'inci sıradan giren Altay, 1998 ve sonrası doğumlu kaleciler içerisinde ise beşinci sırada. Altay'ın önündeki isimlerse Milan’dan Gianluigi Donnarumma, Krasnodar'dan Safonov, Leeds United'dan Meslier ve Spartak Moskova'dan Maximenko

Sarı lacivertli kulüple 2023’e kadar mukavelesi bulunan Altay Bayındır’ın güncel piyasa değeri 11 milyon avro civarında.

RÜŞTÜ VE VOLKAN’IN İLERİSİNDE

Efsanelerden daha tecrübeli

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin kendisinden önceki temsilcileri Volkan Demirel ve Rüştü Reçber’den daha tecrübeli. Tabii ki yaşına göre. Altay Bayındır, 23 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 72 Süper Lig maçı gördü.