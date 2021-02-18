UĞUR AKTAN
Yüzde 10 artırdı
Yükselen form grafiğiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde başrolü oynayan Altay Bayındır, performansıyla her geçen hafta göz kamaştırırken, istatistiklerde de öne çıkıyor. Süper Lig'deki ilk tecrübesini 2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü kalesinde veren ve o sezon takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan millî kaleci, geçen sezon yüzde 63 olan kurtarış yüzdesini bu sezon yüzde 73'e kadar yükseltti.
Sarı lacivertli kulüple 2023’e kadar mukavelesi bulunan Altay Bayındır’ın güncel piyasa değeri 11 milyon avro civarında.
RÜŞTÜ VE VOLKAN’IN İLERİSİNDE
Efsanelerden daha tecrübeli
Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin kendisinden önceki temsilcileri Volkan Demirel ve Rüştü Reçber’den daha tecrübeli. Tabii ki yaşına göre. Altay Bayındır, 23 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 72 Süper Lig maçı gördü.