Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA EuroBasket 2022 elemeleri D Grubu’ndaki son maçında 12 Dev Adam lider Hırvatistan'ı 84-78 yenerek süper bir finiş yaptı. Grupta daha önce sıralama belliydi ve millîler zaten final biletini almıştı. İlk çeyrek 21-21 geçildi. Buğrahan'la etkili olduğumuz ikinci çeyrek sonunda devreyi 42-40 önde bitirdik. Üçlüklerle Dev Adamları zorlayan Hırvatlar son çeyreğe 65-62 önde girdi. Farkı açmaya yeltenen rakip karşısında Larkin şov başladı. Ardı ardına üçlüklerle tabelayı bir anda lehimize çeviren millî oyuncumuzun enerjisi savunmamıza da yansıyınca maçta zafer Türkiye'nin oldu.

BRAVO ÇOCUKLAR

Dünkü galibiyet prestij ve öz güven açısından önemliydi. Ay yıldızlı ekibimiz grubunda oynadığı altı maçtan üç galibiyetle turnuva bileti alarak ayrıldı.