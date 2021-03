Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligin zirvesinde kükreyen bir Aslan var. Hem de sekiz maçtır. Şampiyonluk yarışında çok tecrübeli olan Teknik Direktör Fatih Terim, kalan haftalar için temkinli. Devre arası yapılan takviyelerden yüksek verim alan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam yükselen başarı grafiğinin sürmesi adına yeni adımlar atma kararı aldı. Fatih Terim öğrencilerine ilerleyen günlerin reçetesini sundu. Buna göre maç maç gidilecek ve ilerleyen haftalar erkenden konuşulmayacak. Rakiplerin puan sıralamasındaki yerine göre rehavet havasına girilmeyecek. Maçların oynanmadan kazanılmayacağı her zaman hatırlanacak.

Yönetim de devrede

Ayrıca zirve yarışındaki rakiplerin karşılaşmaları konuşulmayacak. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkat edilecek, gereksiz polemiklere girilmeyecek. Herkes sağlığına biraz daha fazla dikkat edecek. Teknik ekibinde bu durum yaşanırken kaptanlar Muslera ve Arda Turan da arkadaşlarına geçtiğimiz sezonlardaki tecrübelerini aktaracak. Oyuncular arasında mini toplantılar düzenlenecek. Yönetim kanadı da takımın yanında olacak ve rakiplerle gereksiz tartışmalara girecek konulardan kaçınacak. Özetle yönetiminden futbolcusuna kadar herkes şampiyonluğu düşünecek.

BEŞ MAÇI DAHA KALDI

Arda Turan uzatıyor

∂ G.Saray’da Arda Turan’ın sözleşmesi uzamak üzere. Mukavelesinde bütün kulvardaki maçlarının yarısından fazlasında ilk on birde başlaması hâlinde kontratının bir sene uzaması maddesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu, ligde 17, kupada da bir maça ilk on başladı. Arda, beş maça daha on birde başlarsa sözleşmesi uzayacak.

AÇIK KAPATIYOR

Feghouli’den ekstra

∂ Sarı kırmızılılarda Feghouli 34 gün sonra ilk defa Erzurumspor karşısında kadroya girebildi ama süre alamadı. Yeniden formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf eden Cezayirli oyuncu eksiklerini kapatmak için kendine özel program hazırlattı. Feghouli antrenmanlardan sonra da ekstra çalışmalar gerçekleştirip açık kapatıyor.

33 ŞUTTA 30 KURTARIŞ

Muslera farkı

∂ Fernando Muslera, geçtiğimiz sezon ayağı kırıldıktan sonra yaklaşık yedi ay sahalardan uzak kalmıştı. Uruguaylı file bekçisinin dönüşü ise takımı adına muhteşem oldu. Her gün formunu artıran 34 yaşındaki yıldızın forma giydiği sekiz maçta Aslan galip geldi. Muslera’nın koruduğu kaleye sekiz maçta 33 şut gelirken bunların tam 30’unu kurtardı. Tecrübeli eldiven, beş maçta kalesini kapatırken kurtarış oranını yüzde 91’e çıkardı.