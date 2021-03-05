Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, puanını 35’e yükseltti. Ligde 10. sıraya gerileyen kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 12 maçında, 3 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 28 haftada ise beraberlik sayısını 14’e yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Antalyaspor’un ise 28 hafta sonunda ligde, ise 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 mağlubiyeti yer alıyor.



Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son altı maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Güney ekibi en son ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

7 maçta 1-1'lik skor aldı

Antalyaspor, ligde Beşiktaş (iki maçta da dahil), Gaziantep FK, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.



Öte yandan Antalyaspor, 2 haftadır beklediği 1000. golü Fenerbahçe karşısında buldu. Fredy’in kaydettiği golle Süper Lig’deki 1000. golüne ulaşan Antalyaspor, tarihte 1000 gole ulaşan 12’nci takım olmayı başardı.