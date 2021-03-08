Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Galatasaray’dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
08.03.2021 - 23:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, vefat eden Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, sarı-kırmızılıların divan kurulu üyesi Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Galatasaray,
773174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/773174.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
28
18
4
6
32
58
03
FENERBAHÇE A.Ş.
27
17
4
6
21
55
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
28
13
7
8
13
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
8
9
6
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
7
15
6
-5
36
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
7
13
7
-1
34
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
8
7
12
-10
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
7
8
13
-15
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
06.03.2021 16:00
Denizlispor 3 - 2 Yeni Malatyaspor
06.03.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
07.03.2021 13:30
Karagümrük 0 - 1 Ankaragücü
07.03.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 3 Hes Kablo Kayserispor
07.03.2021 16:00
Gençlerbirliği 0 - 1 Başakşehir
07.03.2021 19:00
Galatasaray 2 - 2 Sivasspor
08.03.2021 16:00
Trabzonspor - Alanyaspor
08.03.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Kasimpaşa
08.03.2021 19:00
Göztepe - Erzurumspor
08.03.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
25
16
5
4
21
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
25
14
2
9
17
44
07
TUZLASPOR A.Ş.
25
12
5
8
-1
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
25
8
5
12
-2
29
13
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
14
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
25
6
4
15
-17
22
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
25
1
7
17
-45
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 1 Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 1 Gzt Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 2 - 1 Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay 5 - 0 Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor