Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş derbisinden son dakikalarda Ozan Tufan’ın golüyle bir puanı kurtaran Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kalırken takımda en çok öne çıkan isim kalecisi Altay Bayındır oldu. Genç kaleci sezon başından bu yana gösterdiği performansla millî takıma da seçilirken sarı lacivertli forma altında ortaya koyduğu istatistikleri göz kamaştırdı. Beşiktaş derbisinde altı kritik kurtarışa imza atan Altay, takımını ayakta tutan isim oldu.

Geçen yılı katladı

Altay Bayındır, bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. Dokuz karşılaşmada gol yemeyen başarılı file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza atarak parmak ısırttı. Altay, geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarışa imza atmıştı. Genç kaleci sezon boyunca özellikle altı kritik karşılaşmada öne çıktı. Fenerbahçe’nin zar zor kazandığı dört karşılaşma ile berabere bitirdiği iki derbide Altay’ın kurtarışları sarı lacivertli takıma çok önemli puanlar kazandırdı.

Hata lüksümüz yok

Derbinin ardından duygu patlaması yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan Altay Bayındır’ı soyunma odasında bütün takım arkadaşları tek tek tebrik etti. Ligin geri kalanında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyleyen 22 yaşındaki genç kaleci “Duygu yoğunluğu yaşadım. Bizim kaybetme, berabere kalma lüksümüz yok. Henüz şampiyonluğu kaybetmedik. Birlik olup inanırsak başaracağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN

Fişek gibi döndü

Fenerbahçe’nin derbide öne çıkan isimlerinden birisi de Caner Erkin oldu. Dört maç aradan sonra on birde forma giyen Caner, iki kritik top uzaklaştırma, beş pas arası, yüzde 70 isabetli pas, dört de kilit pas istatistikleriyle alkış aldı. Caner maçta 104 defayla en çok topla buluşan isim olmayı da başardı.

Bu sezon Bulut’la

İsimler cirit atıyor

∂ Fenerbahçe’de sezonun ortasından bu yana en çok tartışılan isimlerin başında Teknik Direktör Erol Bulut geliyor. Derbiden galip çıkamayan sarı lacivertli takımda Erol Bulut’un yerine Christoph Daum, Lucien Favre, Joachim Löw gibi isimlerin geleceği iddiaları yine yüksek sesle söylenmeye başladı.

Değişim sezon sonu

∂ Ancak Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun Bulut’la yolları ayırmak gibi bir düşüncesi yok. Sarı lacivertli yönetim sonuç ne olursa olsun sezonu Bulut’la tamamlamayı planlıyor. Şampiyonluğun dışındaki ihtimallerde yeni sezona yeni teknik adamın gündeme gelebileceği belirtiliyor.