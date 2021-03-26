Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Devler Ligi için

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, bonservisinin bulunduğu Sporting Lizbon'a rest çekti. Ligde şampiyonluğa koşan ve gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Sporting'in yetkilileri, kadroyu geniş tutmayı hedeflediği için Beşiktaş'ta parlayan Rosier ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sert cevap

Lizbonlu idarecilerin, "Gelecek sezon sana ihtiyacımız olacak. Dönmek için hazırlanmanı istiyoruz" çağrısına sinirlenen Rosier, "Sporting'e dönmeyi düşünmüyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Onlar da beni istiyorlar. Bonservisim ya da tekrar kiralanmam konusunda Beşiktaş'la anlaşın" karşılığını vererek kesip attı.

İNGİLİZLER, ABOUBAKAR İÇİN ISRARCI

West Ham çık aradan!

Kartal'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar paylaşılamıyor. Kamerunlu oyuncuya Marsilya'nın ardından Premier Lig ekibi West Ham United da talip oldu. Aboubakar'ın üç maça daha çıkması durumunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi otomatikman bir sene daha uzayacak.