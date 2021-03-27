Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası grup elemelerine muhteşem bir başlangıç yapan Türkiye, ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak. İlk maçta İstanbul’da dünya futbolunun önemli ekollerinden Hollanda’yı 4-2 gibi sansasyonel bir skorla mağlup eden ay yıldızlılar Norveç’i de yenerek önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma, salgının yol açtığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Malaga şehrinde oynanacak. La Rosaleda Stadındaki karşılaşma 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

“FİYASKO” DEDİLER

Haaland’a tepki

∂ Norveç’in en büyük kozu dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland ve Türkiye’de gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth olacak. Cebelitarık maçında bir gol atan Sörloth Norveç basınından övgü alırken, tabelaya etki edemeyen Haaland yerden yere vuruldu. Norveç basınından Dagbladet. Haaland için ‘Fiyasko’ başlığını kullandı. Her iki oyuncunun da Türkiye’ye karşı on birde forma giymesi bekleniyor.

GALİBİYETİMİZ FAZLA

Norveç’e üstünüz

∂ Millî takım Norveç ile tarihte 10. defa rakip olacak. İki ülke A Millî Futbol Takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı

EMRE-NİHAT ATMIŞTI

Oslo’daki zafer

∂ Ay yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazanarak EURO 2008’in kapısını aralamıştı.

Burak ve Zlatan çift santrfor!

Ay yıldızlıların 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da Ibrahimovic, Millî Takım'da da Burak Yılmaz'la birlikte oynuyorsun. Birlikte oynadığın en iyi 11 oyuncu içinde forvete hangisini yazarsın?' sorusuna "Ben Hoca olsam çift forvet oynardım, ikisini de yazardım" diye cevap verdi.

YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

Güneş’le 72. maç

∂ Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasıyla A Millî Futbol Takımı'nın başında 72. maçına çıkacak. Ay yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde yaptığı 71 maçta 34 galibiyet aldı, 17 defa mağlup oldu, 20 maçta ise beraberde kaldı.

İMAN VE FİZİK GÜCÜMÜZ VAR

Kıran kırana maç

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağımız Norveç maçı öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı. Norveç'in son yıllarda yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Güneş, ''Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli olacak. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü hem moral gücümüzü hem iman gücümüzü kullanacağız" diye konuştu.

Beraberlik de avantaj

Hollanda maçında oynayan Zeki Çelik'in sakatlığının olduğu, Ozan Kabak'ın da hastalandığını belirten ay yıldızlıların patronu, "Merih de düzelmedi. Değişiklik yapmak için yarını (bugün) bekleyeceğiz. Ne olursa olsun sahada aynı ruh içinde olacağız. Rakibin hücumda Halaand, Sörloth gibi güçlü oyuncuları var. Hem onlara tedbir almak hem de kendi oyunumuzu göstermek zorundayız. Bizim vazgeçmeyen, kaybetmeyi kabul etmeyen bir oyun yapımız var. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Beraberlik de bizim için avantajlı bir sonuç olur" dedi.