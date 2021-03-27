Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Oyuncuların bir bölümü fitness salonunda çalıştı. Dedesinin vefatı dolayısıyla İzmir'e giden Berke Özer, Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarılırken, yerine Abdullah Yiğiter aday kadroya dahil edildi. Erdoğan Kaya'nın yerine de Serdar Saatçı aday kadroya çağırıldı.