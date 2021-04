Türkiye Gazetesi

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kvrzic’in ortasında topla buluşan Henrique’nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu kaleci İrfan Can kafayla uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Henrique’nin aşırtma vuruşunda İrfan Can son anda topa dokunarak golü önledi.

14. dakikada Lennon’un pasıyla topla buluşan Henrique’nin şutunda top az farkla auta gitti.

26. dakikada Lennon’un sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada Soner’in sol kanattan ortasına arka direkte Diabte topa dokunamadı.

45. dakikada Kvrzic’in sağ kanattan ortasında müsait pozisyondaki Henrique ön direkte topa dokundu ancak kaleci İrfan Can ayaklarıyla topu kornere çelmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Jahovic'in, ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

58. dakikada Kvrzic'in ceza sahasına ortasında İlhan arka direkte topu müsait durumdaki Muğdat'a indirdi. Muğdat'tan önce Göztepe savunmasında Atınç'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

71. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen İlhan'ın sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

81. dakikada Kvrzic'in müsait pozisyondaki Henrique'ye pasında Gassama son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.