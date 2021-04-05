Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Millî arada Erol Bulut ile yollarını ayıran ve sportif direktör Emre Belözoğlu’nu sahaya indirip teknik sorumluluk veren Fenerbahçe bugün Denizlispor’u misafir edecek. Üç puan şampiyonluk açısından çok anlam ifade etse de bu maç çok daha değer yüklü. Belözoğlu ilk imtihanını başarıyla vermek isterken Kadıköy’de son dört maçtan üç yenilgi alınmasıyla ilgili kötü seride bitirilmek isteniyor. Ki muhtemel bir galibiyet takım adına da öz güven anlamına geliyor.

Garanti paslar

Ve bugünkü mücadelede millî arada hücum organizasyonları üzerinde yapılan taktik planlamanın da sonuçları alınmaya çalışılacak. Defansın arkasına toplar atılmasını isteyen Belözoğlu, ayrıca kanat bindirmeleri üzerinde de durmuştu. Ayrıca oyunculara Belözoğlu’ndan pas uyarısı da geldi. Hücuma çıkarken yapılan pas hataları ve yanlış pas tercihleri sebebiyle oyuncularını uyaran çiçeği burnunda teknik adam, öğrencilerinden garanti pas ve oyun istedi.