Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Belözoğlu için kariyerinin ilk teknik adamlığı olması açısından dün akşamki Denizli maçının önemi bir başkaydı. Kulüp tarafından görevi, 'A Takım Direktörü' olarak açıklanan Emre Hoca, "Futbolculuk bitti, başka bir görev başladı. Psikolojik olarak kendimi birçok ortama hazırladım, futbolculuk dönemimde de bu tip baskılar altında mücadele ettim. F.Bahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmak onuru herkese nasip olacak bir şey değil" sözlerini kullandı.

Armağan olsun

"Kalbi samimice bizimle atan Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyoruz" diyen Belözoğlu, "Camia zor bir dönemden geçiyor, hepimiz bunu hissediyoruz. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Oyunun çözülmesi için zaten gol gerekiyordu, pozisyon da vermedik" sözlerini kullanırken, "Ligin boyu kısaldı. 1-0 değerli bir galibiyet oldu ama üstüne inşa etmek istediğimiz başka bir yapı var. Biraz zaman lazım. Bu işin sonunun güzel biteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

BAKİ: ÖNEMLİ EŞİKTİ

Rahatsız edeceğiz!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki maçın ardından, "Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe bugün önemli bir psikolojik dönemeci döndü. Bu da doğal olarak rakiplerimizi rahatsız edecektir" ifadelerini kullandı.

BİRLİK GÖRÜNTÜSÜ

Hocalarına koştular

F.Bahçe'de teknik değişimin ardından stres düzeyi yüksek maçta Samatta ile gelen gol Emre Belözoğlu'nu çok sevindirdi. Sarı lacivertli futbolcular da hep birlikte kenara gelerek yeni hocaya sarıldı ve kelimenin tam anlamıyla birlik oldu.

SİPAHİOĞLU: TFF adil olmalı

∂ Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu şampiyonluk sayısıyla ilgili olarak, "Bizim federasyondan tek beklentimiz adil bir karar verilmesi. Acele edilmesi yönünde bir baskımız yok. Adil bir kararın enine boyuna incelenmesi, kulüp olarak tek beklentimiz bu" değerlendirmesinde bulundu.