Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Denizli galibiyetiyle tazelediği şampiyonluk umudunu Malatya’da körüklemek isteyen Fenerbahçe, kötü futbolunu geliştiremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Oysa Kadıköy’deki 3-0’lık şokun rövanşını almak için şartlar sarı lacivertlilerin lehineydi. Ev sahibi, Umut, Olcay, Lukoki, Kubilay, Hadebe’den mahrumdu. Ama ne Malatya eksiklerini arıyor, ne Fenerbahçe bu durumu fırsata çevirebiliyordu. Aksine sarı kırmızılıların kümede kalma arzusu, sarı lacivertlilerin şampiyonluk isteğinden baskın görünüyordu.

Goller keyif verdi

Emre Belözoğlu, sadece Sinan Gümüş’ü değil, Pelkas’ı da keserek takıma dokunmuştu. Ama hem İrfan Can hem de Osayi, genç teknik adamı tercihine pişman etti. Oysa maça golle başlıyordu Fenerbahçe. Valencia henüz 4. dakikada yakaladığı net fırsatı berbat bir vuruşla heba etmese her şey çok farklı olabilirdi. Buna rağmen Ekvadorlu şık bir frikikle gol perdesini açtı. Ancak geriye düşen Malatya ipleri hemen ele aldı. Fenerbahçe savunmasına hızıyla zor anlar yaşatan Fofana’nın müthiş bir koşuyla başlattığı atağa eşlik eden Mustafa skoru eşitledi.

Zirve uzaklaştı…

İkinci yarıya Osayi ve İrfan’ın yerine Ferdi-Pelkas hamlesiyle başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlar buldu. Ozan jeneriklik bir gol atıyordu ki, vuruşta iyi bir kurtarış yapan Ertaç üst direğin de desteğiyle tabelanın değişmesini önledi. Ozan ve Gustavo'nun yerini alan Sosa ile Mert Hakan F.Bahçe'nin oyununu geliştirdi ama sonuç için yetmedi. Valencia da önce Ertaç’a ardından direğe takılırken sarı lacivertlilerin bir penaltısı da güme gitti. Fenerbahçe, zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

BU SEZON 19 OLDU

Direklerden çekiyor!

F.Bahçe bu sezon direkleri dövmeye devam ediyor. Dünkü maçın ikinci yarısında Ozan ve Valencia'nın vuruşlarında iki kere direkten dönen sarı lacivertli takım âdeta rekora gidiyor. Öyle ki F.Bahçe bu sezonki maçlarda toplam 19 defa direği nişanlayarak inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

PELKAS YEDEK

İrfan Can vasat

∂ F.Bahçe'nin büyük ümitlerle ve G.Saray'la polemik yaşayarak transfer ettiği İrfan Can dün de etkisizdi. Emre Belözoğlu futbolcuyu 11'de oynatırken Pelkas'ı yedeğe çekti. Fakat İrfan silik bir oyun sergileyince devre arasında soyunma odasında kaldı.

ÖZKAHYA İLE TARTIŞTI

Caner hep gergin

∂ F.Bahçe'nin sol beki Caner Erkin dünkü maçta gergin tavırlarıyla dikkat çekti, sık sık hakem Halis Özkahya ile tartıştı. İkinci yarıda da hakeme itirazlarını sürdüren futbolcuyu teknik sorumlu Emre Belözoğlu ikaz etti. Aldırış etmeyen Caner sinirli bir şekilde söylenmeye devam etti.

Başkan KARANTİNADA

Koç gidemedi

∂ F.Bahçe Başkanı Ali Koç, karantinada olduğu için Malatya’ya gelemedi. Takım kafilesine yönetici Selahattin Baki liderlik etti. Başkan'ın telefonla takıma başarı dilediği ve karantina sürecinin önümüzdeki hafta sona ereceği öğrenildi.

Becerimiz noksan!

Malatya'ya beş puan!

Maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz, Yeni Malatyaspor'a 5 puan kaybedemez, üzgünüz" derken, "Sahada pozisyonlara giren F.Bahçe vardı. Girdiğinizde de değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım, onu becerme konusunda zafiyetlerimiz var" sözlerini kullandı.

Gerçekleri görmeliyiz

Sarı lacivertli çalıştırıcı, "Ümitleri kaybetmeden devam edeceğiz ama gerçekleri de önümüze koyacağız. Şansa çok inanmıyorum, fırsatlar gelince değerlendirirsiniz" vurgusu yaparken, "Uzatmada penaltımız verilmedi, VAR'a gidilmemesi konuşulmalı. Benim açımdan üzücü, kazanacağımıza çok inanmıştım" dedi.