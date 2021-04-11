Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Sivasspor’un sol kanattan gelişen atağında Gradel’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışından Gradel’in sert şutunu kaleci çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Fajr’ın sağ kanattan yerden pasında Boyd’un şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

30. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından tehlikeli şutunu kaleci güçlükle çeldi.

41. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içinde Skubic topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Gradel topu auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Konyaspor’da Sekidika’nın ortasında Kravets’in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 1-1

67. dakikada Hakan Arslan’ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1