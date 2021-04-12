Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.

Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacağı iddia edildi.

Tanzanyalıdan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız.

Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarı-lacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak. (Sabah)