Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de yüzler Emre Belözoğlu ile gülüyor. Kaptan, bu defa teknik direktör olarak dümene geçti ve sarı lacivertlileri kısa sürede şampiyonluk rotasına geri soktu. Hoca olarak çıktığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak bu süreçte Süper Lig’in en iyisi olan Emre Belözoğlu’nun takıma dokunuşunun istatistiklere yansıması da aynı şekilde parlak oldu. Emre Hoca, beş maçta 13 puan toplarken, sarı lacivertliler, Erol Bulut dönemindeki takıma her alanda fark attı.

Ligin en iyisi

Görev yaptığı sürede ligin en çok puan kazanan hocası olan Emre Belözoğlu’nun takımı, en iyi hücum istatistiklerini de ele geçirdi. Belözoğlu sadece selefini değil, en çok topla oynayan (% 62), ceza sahasında en çok topla buluşan (31), en çok şut atan (18) ve en çok isabetli şut atan (7) takım olarak diğer 20 ekibi de geride bıraktı. Fenerbahçe’yi kısa sürede, havlu attığı düşünülen şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri hâline getiren Belözoğlu’nun başarısının iki sırrı var.

İstikrar ve disiplin

Emre Hoca, göreve gelir gelmez kadroda radikal değişiklikler yaptı. Öncelikle takım dizilişini 4-1-4-1’e çeviren Emre Hoca, Bulut’un aksine hatalarını çabuk fark edip kısa sürede ideal 11’ini buldu. Gustavo’yu kızağa, Valencia’yı en uca çeken Belözoğlu, Sosa’yı da kendine getirdi. Her hafta oyununu geliştiren Fenerbahçe, hatalarından ders alan, reaksiyon veren ve mücadele eden bir takıma dö-nüştü. Mecburi Altay-Harun değişikliğine rağmen kazanma alışkanlığı edinen takım ayağa kalktı.

Valencia kendini buldu

Kasımpaşa karşısında iki defa ağları havalandırarak toplamda 10 gole ulaşan Enner Valencia, Thiam’la paylaştığı en skorer oyuncu unvanında ilk sıranın tek başına sahibi oldu. Erol Bulut döneminde ligde 24 maçta beş gol kaydeden Ekvadorlu yıldız, Emre Belözoğlu’yla çıkılan beş maçta dört kere ağları sarstı. Valencia bir de kupada gol kaydetti. Valencia’nın performansındaki bu anormal artış hem oyuncunun en ileriye çekilmesine hem de arkadaki grupla yakaladığı uyuma bağlı görünüyor.

RİSKE ATILMIYOR

Mesut’a koruma

∂ Takımla çalışmalara katılmasına rağmen maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Yıldız oyuncu kasığında ağrı hissettiği için riske edilmedi. Emre Belözoğlu yıldız oyuncuyu tam olarak iyileşmeden sahaya sürmeyecek.