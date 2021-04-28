TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un Altay ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası dün ameliyat masasına yatan İsmail Çokçalış için Milli Takımlar’ın tüm resmi sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Bursaspor'un Altay'la oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olan İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun dileklerimiz iletiyor, acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini temenni ediyoruz”
Milli Takımlar hesabından İsmail Çokçalış mesajı
28.04.2021 - 14:51 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Takımlar’ın resmi sosyal medya hesapları Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un Altay ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası dün ameliyat masasına yatan İsmail Çokçalış için Milli Takımlar’ın tüm resmi sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : İsmail Çokçalış,
786239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/786239.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
35
23
6
6
39
75
02
FENERBAHÇE A.Ş.
35
22
6
7
28
72
03
GALATASARAY A.Ş.
35
21
6
8
34
69
04
TRABZONSPOR A.Ş.
36
17
12
7
11
63
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
36
16
9
11
16
57
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
35
12
16
7
7
52
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
35
13
11
11
7
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
36
9
15
12
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
35
9
13
13
-5
40
15
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
16
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
35
9
10
16
-16
37
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
36
9
10
17
-21
37
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
35
8
11
16
-19
35
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
35
6
10
19
-27
28
Süper Lig Fikstür
38.Hafta Maçları
27.04.2021 20:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği
28.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Denizlispor
28.04.2021 16:00
Karagümrük - Fraport-tav Antalyaspor
28.04.2021 16:00
Göztepe - Trabzonspor
28.04.2021 20:30
Rizespor - Beşiktaş
28.04.2021 20:30
Galatasaray - Konyaspor
29.04.2021 16:00
Erzurumspor - Başakşehir
29.04.2021 16:00
Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor
29.04.2021 20:30
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
29.04.2021 20:30
Alanyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
32
19
7
6
31
64
02
GZT GİRESUNSPOR
32
19
7
6
25
64
03
YILPORT SAMSUNSPOR
32
18
10
4
24
64
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
18
6
8
26
60
05
ALTAY
32
18
3
11
25
57
06
ALTINORDU
32
15
9
8
7
54
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
15
7
10
15
52
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
32
14
8
10
4
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
32
14
5
13
-5
47
10
BURSASPOR
32
13
4
15
-2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
32
11
6
15
-3
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
32
11
5
16
-6
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
32
9
8
15
-10
35
14
ADANASPOR A.Ş.
32
9
7
16
-8
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
32
7
13
12
-18
34
16
AKHİSARSPOR
32
8
5
19
-20
29
17
ANKARASPOR
32
6
8
18
-24
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
1
8
23
-61
8
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
01.05.2021 13:30
Eskişehirspor - Bursaspor
01.05.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Ankaraspor
01.05.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Menemenspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Gzt Giresunspor - Akhisarspor
01.05.2021 16:00
Altinordu - Tuzlaspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Altay
01.05.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Adanaspor
01.05.2021 16:00
Istanbulspor - Beypiliç Boluspor
01.05.2021 16:00
Adana Demirspor - Aydeniz Et Balikesirspor