Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Emre Hoca’mızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük tecrübe sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk tecrübesi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Futbolcuları da çok iyi anlıyor.”

Savaşacağız

“Öncelikle Emre Belözoğlu gerçekten çok iyi bir insan. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Sinirlendiğinde ise görmek istemezsiniz. Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor. Başakşehir’e attığım gol güzeldi ama Harun penaltı kurtarınca attığım golden 10 kat daha fazla sevindim. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız.”