HASAN SARIÇİÇEK

"İdealimde bir gün Doğu'da bir takımı alıp hiçbir ücret talep etmeksizin öğrendiklerimi onlara aktarmak suretiyle futbolla ödeşmek var."

Bu sözler; vefa adamı namı diğer adıyla Altaylı Büyük Mustafa'ya aitti.

Üzerinden tam 21 yıl geçmiş ancak inanın İhlas Holding VIP salonunda Mustafa Denizli tarafından dile getirilmiş olan o sözler hafızamda o kadar taze ki, her anını dün gibi hatırlıyorum.

O ifadelerin içinden cımbızla "Hiçbir ücret talep etmeksizin" cümlesi cımbızla çekmişim... Zira çoğuna profesyonel futbol dünyası Napolyon Bonapart'ın diliyle "Para" ile konuşur ve anlaşır.

Haliyle Hoca'ya "Gerçekten hiçbir ücret talep etmeyecek misiniz?" diye sormuştum.

Tepkisi sıra dışıydı, "Para her şey değil çok daha önemli, çok daha başka değerler var".

İfadeler muğlak görünse de samimiyet kalpten kalbe işliyordu. Denizli'yi birazcık tanıyanlar için aslında yabancı değil bu hâl ama yine de sormadan edemiyor, insan.

Merak bu ya, "Niye Batı değil de Doğu?"

Hoca, "Terörden bunalmış, mutluluğa hasret acılı insanlara dokunmak lazım. Başarıya aç, keşfedilmemiş yeteneklere ulaşmak ve onları gün yüzüne çıkarmak lazım." demişti.

O gün bugündür takipçisi oldum bu sözlerinin.

Mustafa Hoca'nın attığı her profesyonel anlaşmayı "İdealini nerede ve ne zaman ve nasıl gerçekleştirecek?" diye Sadık Söztutan ağabeyle aramızda çok konuştuğumuz oldu.

İşte yıllardır beklediğim cevap; "Mustafa Denizli, Altay ile anlaştı" haberiyle geldi. İlk duyduğumda şaşırmıştım. Zira biliyordum ki biri yabancı milli takım olmak üzere iki Süper Lig ekibinin tekliflerini "Bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diye geri çevirmişti. Neden TFF 1’inci Lig ekibi Altay’a "evet" diyecekti ki?

Haberi ilginç yapan ise 21 yıl öncesi İhlas Holding VİP Salonu'ndaki sohbette "İdealim" diye verdiği sözün şartlarına uygun oluşuydu.

Ancak Sadık abinin dediği gibi rota şaşmıştı, Doğu yerine Batı'ya yönelmişti Hoca..

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Hoca'yı en zayıf noktasından yakalamıştı, "Altay'a borcun var" diyerek... Hoca, çaresiz "Gelirim" ama bir şartı vardı.

"Kulüpten kuruş ücret talep etmem. Benim için düşündüğünüz ücret ne ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını istiyorum."

"Ama Hocam" dediklerinde ise, "Şehitlerin hakkı ödenmez. Bizim evlatlarımız bu vatan için hayatlarını ortaya koyuyor. Bu uğurda bizim için kimi canını kaybediyor, kimi uzuvlarını. O kahramanlara olan minnet borcumuzun maddi karşılığı olamaz ve ne devletin ne de şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Ancak geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak o benim hayatta aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır."

İşte, "Ağabey" diye hitap ettiğim Mustafa Denizli'yi Büyük Mustafa yapan budur.

Başarılar Hocam... Umarım, 38 yıl sonra gerçekleşen bu vuslat büyük bir mutluluğa döner ve Altay ile TFF 1. Lig'de ilk 6’yı garantileyip, yeniden Süper Lig'e ulaşır.