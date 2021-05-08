Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Murad Tamer

Pandemi şartları ve küme düşmenin kaldırılmasıyla nefes nefese geçen bir lig sezonunun sonuna yaklaştık. Son üç haftada Süper Lig’de maçlar aynı gün, aynı saatte oynanacak. Ligde sezona bedel bir derbi oynanacak. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği maçta Galatasaray, lider Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Ligin altı yanıyor

Bugün saat 20.30’da oynanacak maçların sonuçlarına göre Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir, Denizlispor’un ardından BB Erzurum ve G.Birliği bu akşam lige veda edebilir. Lider Beşiktaş 81 puanla büyük avantajı elinde tutuyor. İkinci F.Bahçe’nin 76, üçüncü G.Saray’ın ise 75 puanı bulunuyor.

ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kulaklarınızı tıkayın

Galatasaray camiası, bir yandan pandemi gerekçe gösterilerek iptal edilen seçimlerin tartışmasını yaşamaya devam ederken bir yandan da Beşiktaş derbisi için nefeslerini tutmuş durumda. Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yarışında ‘tamam ya devam’ maçı anlamına gelen karşılaşma öncesi Fatih Terim oyuncularını oluşan kaos ortamından uzak tutmaya çalışıyor.

Ghezzal’a kilit

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Matematiksel şansımız sürdüğü müddetçe mücadeleyi bırakmayacağız” diyen Terim “Asla teslim olmayacağız. Son düdüğe kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı. Terim, rakibin en etkili silahı olarak öne çıkan Ghezzal’a sıkı markaj uygulatacak. Ayrıca savunma arkasına atılacak toplarla Beşiktaş defansının dengesini bozmayı deneyecek.

KAZANMAYA GİDİYORUZ

Heyecan dorukta

Şampiyonluk için ipleri elinde bulunduran Beşiktaş, bu akşam Galatasaray karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Siyah beyazlılar bugün kazanması durumunda, Fenerbahçe kazanmış olsa bile son iki maça şampiyonluk şarkılarıyla çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu kritik karşılaşma öncesinde bir puanı aklından bile geçirmiyor.

Santrfor yine Töre

“Sezon başından beri her maça galibiyet için çıktık, yine öyle olacak” diyen Sergen Hoca’nın derbideki zafer planı ise kanatlardan geçiyor. Galatasaray’ın sağ kanattaki zaafını değerlendirmek isteyen Yalçın, bu bölgede N’Sakala ve Larin’le birlikte Aslan’ı çökertmeyi planlıyor. Santrforda sakatlığını atlatamayan Vincent Aboubakar’ın yokluğunda ise forma Gökhan Töre’nin olacak.