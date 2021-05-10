Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın yıldız orta sahası Pogba, katıldığı yayında soruları cevapladı. Fransız orta saha "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" sorusuna, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" cevabını verdi.

O MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Paul Pogba, Manchester United formasıyla, 2016-2017 sezonunda Kadıköy'e gelmişti. Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun takımı United'i Lens ve Sow'un golleriyle 2-1 mağlup ederken İngiliz devinin tek golünü Rooney kaydetmişti.