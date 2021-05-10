Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Ankaragücü karşılaşmasında rekor kırdı. İlk 11'de başladığı maçta 79 dakika boyunca sahada kalan Özil, gol ve asist katkısı yapamasa da oyunuyla büyük beğeni topladı. Yıldız futbolcu, gerçekleştirdği 37 pas denemesinin tamamında isabet sağlayarak 2014-15 sezonundan bu yana her iki alanda da yüzde 100 pas başarısı sağlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

HER İKİ ALANDA DA YÜZDE YÜZ BAŞARI

Mesut'un asıl dikkat çeken istatistiği ise rakip yarı sahada 28'de 28, hücum bölgesinde ise 21'de 21 pas isabetiyle oynaması oldu. Opta'dan yapılan açıklamaya göre bu alanda detaylı istatistik tutulmaya başlanan 2014-15 sezonundan beri Mesut Özil, her iki alanda da yüzde 100 pas başarısı sağlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.