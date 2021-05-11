Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada hızlı gelişen Rizespor atağında Sabo'nun pasıyla topla buluşan Fernando'nun sert şutu üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Fernando'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu düzgün bir vuruşla tamamlayan Tunay Torun, konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

18. dakikada Maxim'in ceza sahası önünde rakiplerini çalımladıktan sonra çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı. Dönen topu Dicko dışarı gönderdi.

31. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topu uzaktan tamamlayan İsmail'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

45. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Soderlund, rahat bir pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in rakiplerini çalımladıktan sonra kaleye çektiği sert ve düzgün şut gol oldu. 1-3

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in çektiği sert şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 2-3

52. dakikada sol kanattan yapılan tehlikeli ortaya iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

57. dakikada İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada topun Morais'in eline değdiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük tarafından penaltı kararı verildi.

58. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Sabo'nun vuruşu ağlarla buluştu ve fark tekrar ikiye yükseldi. 2-4

71. dakikada Dicko'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topa müsait pozisyondaki Muhammet istediği gibi vuramadı.

79. dakikada İsmail'in ceza sahası sağından kullandığı serbest vuruşa yükselerek kafa vuruşunu yapan Samudio, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-5

86. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-5

87. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 4-5

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Samet Çiçek xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx (Zvonimir Kozulj dk. 70 xx), Pawel Olkowski xx, Papy Djilobodji xxx, Junior Morais xx, Jefferson xx (Enver Cenk Şahin dk. 60 xxx), Andre Sousa x (Furkan Soyalp dk. 53 xx), Kenan Özer xx (Ulaş Zengin dk. 70 xx), Maxim xxx (Mirza Cihan dk. 70 xx), Muhammet Demir xxx, Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Güray Vural, Abdul-Aziz Tetteh, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı xxx, Selim Ay xxx, Emir Dilaver xx (Dario Melnjak dk. 69 x), Mykola Moroziuk xxx, Abdullah Durak xxx, Damjan Dokovic xxx, Erik Sabo xxx, Tunay Torun xxx (Konrad Michalak dk. 65 x), Fernando xxx (Braian Samudio dk. 65 xxx), Soderlund xxx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Onur Bulut, Mithat Pala, Celal Emir Dede

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Maxim (dk. 46), Muhammet Demir (dk. 48 ve 86), Djilobodji (dk. 87) (Gaziantep FK), Tunay Torun (dk. 6), İsmail Köybaşı (dk. 31), Soderlund (dk. 45), Sabo (dk. 58), Samudio (dk. 79) (Rizespor)

Sarı kartlar: Maxim, Oğuz Ceylan, Morais, Olkowski (Gaziantep FK), Dokovic, Gökhan Akkan (Rizespor)