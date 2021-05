Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Beşiktaş’tan sonra Denizli’yi de yenerek yürüyüşünü sürdürdü. Aslan şampiyonluğu son düdüğe kadar bırakmayacağını söylemişti ama herhâlde kimse bu kadarını beklemiyordu. Cimbom, hem Beşiktaş’ın hem de Fenerbahçe’nin şok mağlubiyetler aldığı haftayı üç puanla tamamlarken ligde her an her şeyin olabileceğini gösterdi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’nin önüne geçerken, Kartal ile eşit puanda son haftaya girdi.

Basketbol koçu

Futbolda son bir iki haftada genelde sıralamada, özellikle de şampiyonu belirlemede çok sürpriz yaşanması beklenmez. Ancak Fatih Terim finallerdeki tecrübesini âdeta bir basket koçu gibi kullanmaya devam ediyor. Son ana kadar yarışı bırakmayacağını söyleyen Terim, önce Beşiktaş’ı yenerek akıllara acaba sorunu düşürüp dengeleri bozdu, şimdi ise o sorunun cevabı için Göztepe-Beşiktaş maçına kilitlendi.

Her gol önemli

Galatasaray dün bu sezon ilk defa bir penaltı atışından yararlanamadı. Sonuçta sarı kırmızlılar kazandı, şampiyonluğu bırakmadı diye düşünülebilir. Geçen hafta Beşiktaş’ı yenen Aslan ikili averajı dengelemişti. Şimdi Cimbom son hafta Beşiktaş ile puan puana ipi göğüslerse ve şampiyonu genel averajın belirleyeceği bir durum oluşursa Emre Akbaba’nın dün gece kaçırdığı penaltı belki de (Beşiktaş +44, Galatasaray +42) şampiyonluğun tarafını belli edecek.

G.Saray vazgeçmez

Müthiş bir hafta

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, ''Son haftaya müthiş giriliyor. İsteseniz bunu kurgulayamazsınız. Her an her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz. Bunun için bizim kazanmamız, rakiplerin kaybetmesi ya da çok gol atmamız lazım'' dedi.

Hiç bırakmadık

Fatih Hoca, "'Biz hiçbir zaman bırakmadık. Vazgeçmeyeceğimizi de söyledim. Vazgeçmedik de. Övgüye layık bir oyuncu grubum var, onları tebrik ediyorum" vurgusu yaparken, "Bitmeden konuşmak tarzım değil. Allah da kalbimize göre verdi. Lider de dönebilirdik bugün. Son düdüğe kadar umudumuzu koruyacağız'' diye konuştu.

ARDA TURAN: HOCA SÖYLEDİ

Mayıslar bizimdir

∂ Galatasaray Kaptanı Arda Turan, "Beşiktaş maçından önce rakiplerimiz bizden öndeydi. Sağa sola bakmadan maçlarımızı oynadık. Maçtan önce sahaya çıktığımızda Fatih Hoca'ya 'Hava ne güzel Hoca'm, tam bizlik. Mayıslar bizimdir” dedim. 'Sen merak etme. İkisi de kaybederler' dedi” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: MUHTEŞEM BİR GÜN

Çok acı çektik

∂ Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık" dedi.

GALİBİYETLE TAÇLANDIRDI

Terim'den 4. dalya

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam düne kadar sarı kırmızılı takımın başında 251 galibiyet, 91 beraberlik almıştı. Bu sayı dün bir arttı ve şampiyonluk şansını getirdi. Maçın ardından Terim, "Bu 400 maçta çok sevinçler yaşadık. Çoğu da galibiyet oldu" açıklaması yaptı.

YUSUF GÜNAY:

Mutlu bitireceğiz

∂ G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "3.5 yıl başta başkanımız olmak üzere yönetim olarak çok özverili çalıştık. Hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Son dönemde çok üzüldük. Çok eleştirildik. İnşallah şampiyonluk mutluluğu bize nasip olacak" açıklaması yaptı

İKİNCİ GOLÜ

Halil yine attı

∂ G.Saray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu, derbide on birde şans bulamasa da dün Denizli'de iş başındaydı. Halil sarı kırmızılı takımın ilk sayısını kaydederken bu sezon iki gole yükseldi. Derbideki futboluyla göz dolduran Gedson, Halil'in golünde asist yapan isimdi.

BAŞKAN ÇETİN ÖFKELİ

15 puanımızı çalındı

∂ Denizlispor Başkanı Ali Çetin maçın ardından, “Madem biz burada haksızlığa uğrayacaktık neden maça çıktık. Bu camianın sezon başından beri eğer bakarsanız en azından 15 puanı çalındı. Keşke elimizde olsaydı ve takımı sahadan çekebilseydik" dedi.