Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran kırana rekabetin yaşandığı 2020-2021 Süper Lig sezonunu 84 puanla ve averajla Galatasaray'ın önünde bitiren Beşiktaş, Göztepe önünde aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş camiasını sevince boğan karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu. "Bunu başaran futbolcularımız ve hocamız" diyen Çebi, "Biz sadece gerekli ortamı hazırladık. Burada hakkı olanların haklarını teslim etmemiz lazım" dedi.

"Camia bizlere değer verdi. İnandık, geldik ve şampiyon olacağız dedik. Bunu ilk ve tek söyleyen bendim. Kimse buna inanmadı. Kolay olmadı. Pandemi dönemi, gelir yok, para yok.. Ağır borçlar var ve ağır yükler vardı" diyen Çebi, "Getirdiğimiz futbolculara ‘Bu kim’ dediler. ‘Bu kim’ dedikleri arkadaşlar da gereken cevabı verdi" ifadelerini kullandı.

Anadolu takımlarının çok iyi oynadığını ve rekabetin çok daha adil olduğunu belirten Çebi, şampiyonluk yarışında kopmaların olmadığını ve ligin bu sene keyif verdiğini ifade etti.

"19 MAYIS 19.03'TE KUTLAMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Çebi, "Yarın federasyon başkanını arayarak rica edeceğim. 19 Mayıs’ta 19.03’te kutlama yapmak istiyoruz. Kutlamalar maalesef pandemi nedeniyle stüdyo ortamında olacak ama hazırlıklarımız var” diye konuştu.

FUAT OKTAY'DAN ÇEBİ'YE TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti. Oktay, görüşmede siyah beyazlı ekibin sezon boyunca sergilediği güzel futboluyla şampiyonluğu hak ettiğini belirtti.

Oktay, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade ederek, tüm Beşiktaş camiasına başarılar diledi.

Kartal şampiyon Görülmemiş bir yarışa sahne olan Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ı averaj farkıyla geçen siyah beyazlılar uzandı. Vida ile öne geçen Sergen Yalçın'ın takımı Alpaslan'ın golüyle korku tüneline girse de, sezonun flaş ismi Ghezzal penaltıdan zaferi ilan etti

Şampiyon Beşiktaş'a tebrik mesajları 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Beşiktaş'a tebrik mesajları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı tebrik etti.