Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş’ın Türkiye Kupası'nı alması sebebiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde eden Sivasspor'u Avrupa heyecanı sardı.

Üst üste 2. sezonunda da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden "Yiğido"larda büyük sevinç yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çekilen fotoğrafını paylaşan Çalımbay, paylaşımın altına, “Merhaba Avrupa. Biz yine geldik. Yiğido’nun zamanı” notunu düştü.



