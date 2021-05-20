Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Labertadores Kupası grup maçlarında River Plate ile Kolombiya takımı Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi. Arjantin ekibinin kadrosundaki 20 futbolcunun Covid-19'a yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusu Enzo Perez'in kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı maçtan River Plate 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda oynanan maça Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Covid-19 vakaları damga vurdu. 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıkmak zorunda kaldı.

Orta sahada forma giyen Enzo Perez kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

İLK 6 DAKİKADA 2 GOL

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda Fabrizio Angileri ile Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü 73. dakikada Kelvin Osorio attı.