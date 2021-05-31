Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyon Beşiktaş’ta farklı bir bakış ve yorum var. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü, teknik direktör Sergen Yalçın'ı ve sezonu değerlendirdi. İşte Köprülü’nün öne çıkan sözleri; Sergen Yalçın, bilmediği, inanmadığı hiçbir şeyi konuşmaz. Bir adam sağ ayaklı olup da 'Sen sol ayaklısın' derse, o da olur. Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir...

Aşırı istek kaybettirdi

Galatasaray ve Karagümrük’e yenildikleri maçlarda hücum oynattıkları yönündeki eleştirilere yanıt veren Köprülü, "Çok istek oldu, öyle bir düşüncemiz yoktu. Oyuncular çok istiyordu. Bazen tutamıyorsunuz. Ancak şampiyon olacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı. Ersin’in performansını değerlendiren Köprülü, “Ben 14 yaş altı takımının hocasıyken, Ersin bize karşı oynuyordu. 179 gol attığımız sezon bir tek onu geçemedik. Sergen Hoca ona çok güvendi” dedi.

LarIn’in perde arkası

Ozan Köprülü, genelde solda oynayan ve 19 golle gol yükünü çeken Cyle Larin’le ilgili “Sergen Hoca, Larin'in sol kanatta oynaması konusunu tesislerimizdeki bir hazırlık maçında düşündü ve devamı geldi” dedi.

CENK SÜMER:

Ücretinde indirimi sadece Necip yaptı

Beşiktaş’ta mali işler departmanında görev yapan icra kurulu üyesi Cenk Sümer geride kalan sezonda pandemi nedeniyle bir tek futbolcunun indirim yaptığını onun da Necip Uysal olduğunu söyledi. Sümer “Direkt indirim yapan Necip Uysal'dır. Delikanlı mıdır? Kralıdır. Beşiktaşlı mıdır? Gerçekten Beşiktaşlı'dır. Anlattık. 'Ben bunu yapıyorum' dedi. Dediğimizin de ötesinde yaptı çocuk. İnanamadım. Geri kalanlar anlayış gösteri ama indirim yapmadılar. Ama alacaklarından belli bir dönem için feragat ettiler, vadeleri uzattılar... Allah hepsinden razı olsun, bugünlere gelindi" diye konuştu.