Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Marcelo'nun Real Madrid'den ayrılmayı planladığını iddia eden İspanyol basını, sarı lacivertli ekibin 33 yaşındaki yıldızın peşine düştüğünü belirtti.

Daha önce de birçok kez Süper Lig takımlarının radarında olduğu belirtilen futbolcunun adı son olarak Galatasaray ile anılmıştı.

14 YILDIR REAL MADRİD FORMASI GİYİYOR

Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo'nun sözleşmesi 2022 yılının sezon sonunda sona erecek. İspanyol basını, Real Madrid’in 33 yaşındaki Marcelo'yu gözden çıkardığını ve Marcelo’nun sözleşmesinde var olan 1 yıl için ödeme yapmayı da kabul ettiğini öne sürdü. Real Madrid'in bu hamlesi ile Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transferi önünde içbir engel kalmayacak gibi görünüyor.

ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF OLDU

Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, son olarak Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı da renklerine bağladı. Bu transfer ile birlikte 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığının an meselesi olduğu iddia ediliyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Marcelo, Real Madrid ile 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü.

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