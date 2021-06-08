Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, tek erkekler 4. tur maçları ile devam etti.
NADAL ÇEYREK FİNALDE, RAKİBİ SCHWARTZMAN
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu.
Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.
YUNAN SAKKARİ İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Yunan tenisçi Sakkari, ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
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