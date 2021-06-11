Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunspor ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir takım ile anlaşmayan başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde ilk kez 2. Lig'de takım çalıştırdığını söyleyen Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Süper Lig dışındaki takımlarla çalışmayı düşünmediğini kesin bir dille söyledi.

SAMSUNSPOR İSTİSNAYDI

Açıklamasında sadece Samsunspor için alt liglerle çalışmayı kabul ettiğini söyleyen Sağlam, "“Son günlerde bazı yayın organlarında da yer alan çok değerli kulüplerimizin tekliflerine ve ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber 15 yıllık teknik adamlık kariyerimde sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiğim kararımın arkasında olduğumu belirterek, ülkemizde Süper Lig dışındaki kulüplerimizde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Euro 2020’de mücadele edecek A Milli Takım teknik heyet ve oyuncularımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Ertuğrul Sağlam 15 yıllık teknik direktörlük deneyiminde sadece Samsunspor’un başında alt liglerde takım çalıştırırken, Bursaspor ile bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklama: İstifa etmedim... Samsunspor'un eski Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan flaş istifa açıklaması geldi. Sağlam, istifa etmediğini tebligatla görevine son verildiğini belirtti, işte detaylar...