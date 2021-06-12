Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımı'mız EURO 2016'nın ardından katıldığı ilk uluslarası turnuvanın açılış maçında organizasyonun ev sahiplerinden İtalya'ya Roma'da 3-0 mağlup oldu. İlk 11'deki dokuz oyuncunun Türkiye dışında forma giydiği ay yıldızlı takımımız turnuvanın favorileri arasında gösterilen güçlü rakibi karşısında oldukça tutuktu.

İkinci yarı dağıldık

Maçın ilk yarısında İtalya'nın baskısına iyi direnen Şenol Güneş'in öğrencileri devre arasına 0-0'lık skorla girse de ikinci yarıda artan İtalya baskısı 53'te golü getirdi. Merih Demiral'ın sağ kanattan gelişen atakta tehlikeyi uzaklaştırmak isterken yaptığı ters vuruş topu kalemizde görmemize neden oldu ve İtalya bu golle öne geçti: 1-0.

İkinci golle düştük

66'da yine sağ kanattan gelişen İtalya atağında Uğurcan çekilen ilk şutu kurtarsa da topu bir anda önünde bulan Ciro Immobile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 79'da Uğurcan'ın kısa düşen pasıyla bir anda ceza sahamıza sokulan İtalya'da son vuruş Napoli'nin yıldızı Lorenzo Insigne'den geldi ve millî takımımız turnuvaya şok bir yenilgiyle başladı: 3-0.

İki maçı alacağız

İtalya’ya 3-0 yenilen millî takımda oyuncular çok üzgündü. Umut Meraş “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Herkesten özür diliyoruz” derken “Önümüzde iki maç var, buralara kadar biz geldik. İnşallah çok iyi çalışıp iki maçı kazanarak gruptan çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Farklı olacak

Takımın forvet oyuncularından Kenan Karaman ise “İlk yarı skoru tuttuk. İtalya gerçekten çok etkili bir takım. Taktiksel olarak üst düzeyde. İlk yarıda çok zorlandık. İkinci yarı golden sonra dağıldık. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi daha. Diğer iki maç çok daha farklı olacak” diye konuştu.

ABDÜLKADİR, KEREM, RIDVAN

Üç genç dışarıda

∂ A Millî Takım'da 23 kişilik maç kadrosuna alınmayacak üç oyuncu merak ediliyordu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı maç kadrosunun dışında tuttu. Üç oyuncu karşılaşmayı tribünden izledi.

MAÇIN ADAMI SPINAZZOLA

Sakin kaldık, kazandık

∂ Maçın adamı seçilen Leonardo Spinazzola, "Sakin yola çıktık. Sonuç da gösteriyor ki iyi bir başlangıç yaptık. Bu sakinliğimizi tüm şampiyona boyunca korumak istiyoruz. İkinci yarıda biraz daha sabırlı ve dirençli oyun oynadık. Kazanmayı hak ettik" dedi.

RÜŞTÜ’DEN DEVRALDI

Burak rekor kırdı

∂ Maça kaptan çıkan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber’in rekorunu kırdı. 35 yaş 331 günle maça çıkan Burak, Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

İLERİ ÇIKIN DEDİ AMA

Güneş çıldırdı

∂ A Milli Takım'ın daha önce sık sık uyguladığı orta sahadaki yoğun pres anlayışı dünkü maçın ilk 15 dakikasında çalıştı. Sonrasında şaşırtıcı şekilde geri çekilen oyuncular Şenol Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli hoca sık sık futbolcularına seslenerek öne çıkmalarını istedi.