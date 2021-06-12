Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes basketbol takımı geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak büyük başarılara imza attı.

Türk basketbolunu dünyaya duyuran Anadolu Efes kulübü bugün Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

ERDOĞAN ŞAMPİYONLARLA BULUŞTU

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

GÖRÜŞMEDE BAKAN KASAPOĞLU VE TÜRKOĞLU DA YER ALDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.

Anadolu Efes şampiyon oldu ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 3-0 yaparak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'e tebrik yağdı Play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes'e tebrik mesajı yağdı

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımı Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Temsilcimiz ülkemize 10. Avrupa kupasını kazandırarak hepimizi sevince boğdu

Tarih yazdılar! Anadolu Efes şampiyon oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, 86-81'lik skor ile galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı.