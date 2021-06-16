Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenleyeceği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2. ön eleme turunda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun yeni organizasyonunda yer alacak Türk temsilcisi Sivasspor'un muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunu geçen tarafla, 2. ön eleme turunda maça çıkacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA 22 TEMMUZ'DA

Türk temsilcisi, ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda 108 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eleme maçlarını kaybeden ekipler de bu turnuvaya katılarak Avrupa arenasında daha fazla maça çıkma fırsatına sahip olacak.

Organizasyonda takımlar, 3 eleme ve play-off turunun ardından grup maçlarına katılacak. Turnuvanın finali ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.



Sivasspor'dan dikkat çeken Avrupa paylaşımı Süper Lig'i beşinci olarak bitirerek Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Sivasspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sivasspor'dan Fener maçı sonrası dikkat çeken paylaşım Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu olan DG Sivasspor, Kayode ve Hakan Arslan’ın golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Yiğidolar, maç sonunda kulübün resmi hesabından ‘Sivas Halayı’ paylaşımında bulundu.

Sivasspor, Avrupa’nın en iyi takımları arasına girdi ​Ligde 16 maçtır yenilmeyen DG Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu. Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig’de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Listede yer alan diğer Türk takımı ise Beşiktaş oldu.