Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş golcü transferinde daha önce gündemine aldığı bir isim üzerinde yoğunlaştı. Scout ekibi 10 Mayıs’ta Sergen Yalçın’ın önüne bir rapor sunmuştu. Masada Yalçın’ın gözüne çarpan ilk isim Mbaye Niang olmuştu. Son olarak 1,5 milyon avro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü için girişimlerde son aşamaya gelindi. El-Ehli’de Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran Rennes ile temas kuruldu. Fransız ekibi sembolik bir tazminat karşılığında Niang'ı serbest bırakmaya hazır durumda.

Ghezzal'dan Beşiktaşlıları sevindiren sözler Monaco'nun da kadrosuna katmak istediği Cezayirli yıldız, "İstikrar için kalmaktan yanayım. Umarım Beşiktaş ile Leicester City anlaşır" dedi