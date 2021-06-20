Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 heyecanı sürüyor. A milli takımımız için son şans niteliğinde olan İsviçre maçı heyecanla bekleniyor. Maça saatler kala A milli takımın maç kadrosunda 3 isim de değişikliğe gidildi.

GALLER MAÇINDAKİ 3 İSİM YOK

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da ilk 11 belli oldu. Galler karşısında ilk 11'de oynayan ancak sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakan Umut Meraş, iyileşmediği için İsviçre karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Mert Müldür'e ilk 11'de şans verirken, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ı da kenara çekti. Okay Yokuşlu'nun bölgesini Kaan Ayhan'a teslim eden Güneş, Merih Demiral'ı ise tekrar 11'de sahaya sürdü.



Tecrübeli hocanın diğer tercihi ise İrfan Can Kahveci oldu. A Milli Takım'ın İsviçre karşısındaki 11'i şu şekilde:

Uğurcan - Zeki, Merih, Çağlar, Mert - Kaan Ayhan, Cengiz, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu - Burak Yılmaz.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan milliler, ikinci maçında da Galler'e 2-0 mağlup oldu. Üst üste alınan mağlubiyetler A Millilerin gruptan çıkma şansını ateşe attı. Bunun üzerine milli takımın gruptan nasıl çıkacağı soruları akıllara geldi. İşte milli takımın EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimalleri...