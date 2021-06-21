Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe kongre üyelerinin büyük desteğini alarak 20 yıllık Aziz Yıldırım devrini sonlandıran Ali Koç’un ilk dönemindeki icraatları camiada hayal kırıklığına yol açtı. Bu hafta yapılacak seçimin tartışmasız favorisi Ali Koç, durumu düzeltemezse koltuğu sallanabilir. Zira başta futbol olmak üzere basketboldaki gidişattan da memnun olmayan kongre üyeleri Ali Başkan’a yönelik eleştirilerini sertleştirmeye başladı.

Böyle devam edemez

∂ Emre Belözoğlu’yla ayrılık açıklanırken yeni hocanın ismini duymak isteyen camia hâlâ bir teknik direktörle anlaşılmamış olmasından rahatsız. Transferde izlenen politikadan memnun olmayan, ekonomiyi düzeltme çabalarının yetersiz olduğunu düşünen kongre üyelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Koç’a destek hızla azalırken, camia gidişatın değişmemesi hâlinde önümüzdeki sene olağanüstü genel kurul konuşuluyor.

Ali Koç döneminde 29 yabancı Her sezon kadroyu sıfırlayan sarı lacivertlilerde tam anlamıyla lejyoner kıyımı yaşanıyor. Kalıcı olmayı başaran Luiz Gustavo da topun ağzında.