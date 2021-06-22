Açıklama Inter cephesinden geldi, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer ettiklerini duyurdular. İnter'e 3+1 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, yıllık net 5 milyon euro maaş alacak.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Türk futbolcular hep yeteneklidir Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Türk futbolcular hep yeteneklidir Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Norveç maçı öncesinde, "Türk futbolcular hep yeteneklidir. Hollanda maçında ilk 11'imizin hemen hemen hepsi Avrupa'da oynuyordu. Bu her şeyi gösteriyor. Bana göre Avrupa'dan çok ilgi görüyoruz." dedi.

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi Hakan Çalhanoğlu İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde aralık ayının en değerli futbolcusu seçildi.

 