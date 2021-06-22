Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Kulübü, eski futbolcularının takımın başına getirdi. Teknik direktörlük Metin Diyadin'e, sportif direktörlük ise Baki Mercimek'e teslim edildi. İki ismin de kulüp tarihinde önemli yerlere sahip olduğu biliniyor.

BAKİ MERCİMEK'LE 2 YILLIK SÖZLEME

Gençlerbirliği Kulübü, eski futbolcularından Baki Mercimek'in sportif direktörlük, Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2003-2006 yılları arasında 58 maçta Gençlerbirliği forması giyen Baki Mercimek, yönetim kurulu kararıyla sportif direktörlük görevine getirildi.

Açıklamada Baki Mercimek ile için 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

RESMİ TÖREN YARIN

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ayrıca kulüp tarihinin önemli futbolcularından Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirilmesi kararını aldı.

Kırmızı-siyahlı formayı 1988-1998 yılları arasında giyen, Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve Gençlerbirliği A takımında teknik direktör yapan Diyadin ile bir yıllık anlaşma yapıldı.

Baki Mercimek ve Metin Diyadin için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yarın saat 10.00’da imza töreni düzenlenecek.

Gençlerbirliği TFF 1. Lig'e düştü Süper Lig'in zorlu gecesinde Gençlerbirliği TFF 1. Lig'e düştü.