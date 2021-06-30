Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Fatih Terim, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes’i yeniden kadroda görmek istediğini yönetime iletirken Portekiz basınından Record’da yer alan habere göre iki takımın yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelindi. Benfica’nın yeni sezon hazırlıkları için sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun bir kere daha kiralanması için pazarlıklar sürüyor. İki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.

Biraz daha artırın

Galatasaray’ın bir sezon daha kiralamak için Benfica’ya 2 milyon avro ödeyeceği Gedson’un kontratına 7 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtilirken, Benfica ise bu ücretin çok daha yüksek olması konusunda ısrar ediyor. İki takımın bu konuda anlaşamaması hâlinde, transferin satın alma opsiyonu olmadan sadece kiralık formülü üzerinden sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasına transfer olduğu Galatasaray’da sezonun son bölümüne doğru form tutan Gedson Fernandes, oynadığı 17 lig maçında 3 asist yapmıştı.

Kim Min-Jae iddiası

Christian Luyindama’ya gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray, Kaan Ayhan’ın yanı sıra bir de yabancı stoperle görüşüyor. Sarı kırmızılı takım Beijing Guoan’ın Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae’nin transfer şartlarını araştırırken oyuncu da transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray transfer haberini duyurdu Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensipte anlaşması sağladığı öğrenildi.

Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti Yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti.